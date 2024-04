Aufschläge in Frankfurt: SDAX letztendlich fester

Am Mittwoch notierte der SDAX via XETRA schlussendlich 0,83 Prozent fester bei 14 272,66 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 118,235 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,097 Prozent stärker bei 14 168,62 Punkten, nach 14 154,96 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 14 061,69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14 280,42 Punkten.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0,240 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wies der SDAX einen Stand von 13 857,04 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.01.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 440,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.04.2023, wurde der SDAX mit 13 125,99 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,27 Prozent. Bei 14 441,67 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Befesa (+ 9,35 Prozent auf 34,38 EUR), GFT SE (+ 8,19 Prozent auf 29,05 EUR), Mutares (+ 6,70 Prozent auf 39,80 EUR), CANCOM SE (+ 6,33 Prozent auf 29,58 EUR) und Hypoport SE (+ 4,45 Prozent auf 234,60 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil thyssenkrupp nucera (-3,22 Prozent auf 13,54 EUR), STRATEC SE (-1,73 Prozent auf 37,00 EUR), GRENKE (-1,49 Prozent auf 23,15 EUR), SYNLAB (-1,28 Prozent auf 10,76 EUR) und Deutsche Wohnen SE (-1,18 Prozent auf 18,42 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das Handelsvolumen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 515 131 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie hat im SDAX mit 16,670 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

In diesem Jahr verzeichnet die Deutsche Beteiligungs-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,12 Prozent bei der Schaeffler-Aktie an.

