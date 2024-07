Aufschläge in New York: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Im Dow Jones ging es im NYSE-Handel letztendlich um 0,53 Prozent aufwärts auf 40 211,72 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 14,266 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,544 Prozent leichter bei 39 783,28 Punkten, nach 40 000,90 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 40 351,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 40 136,10 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, lag der Dow Jones bei 38 589,16 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 15.04.2024, bei 37 735,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, bei 34 509,03 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,62 Prozent zu. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 40 351,10 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 3,03 Prozent auf 345,77 USD), Goldman Sachs (+ 2,57 Prozent auf 492,23 USD), JPMorgan Chase (+ 2,49 Prozent auf 210,05 USD), American Express (+ 2,25 Prozent auf 244,00 USD) und Apple (+ 1,67 Prozent auf 234,40 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Nike (-2,87 Prozent auf 71,31 USD), Boeing (-1,76 Prozent auf 179,11 USD), Verizon (-1,54 Prozent auf 40,79 USD), 3M (-1,27 Prozent auf 102,72 USD) und Procter Gamble (-1,22 Prozent auf 164,58 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 17 382 240 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,246 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Die Verizon-Aktie hat mit 9,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

