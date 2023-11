Aufschläge in New York: NASDAQ 100 verbucht Gewinne

Am Freitag steht der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ 1,26 Prozent im Plus bei 15 108,15 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,439 Prozent fester bei 14 985,12 Punkten in den Handel, nach 14 919,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 15 114,16 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 965,29 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 5,77 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.10.2023, lag der NASDAQ 100 bei 14 565,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 15 353,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2022, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 10 690,60 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 39,08 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 15 932,05 Punkten. Bei 10 696,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Moderna (+ 8,25 Prozent auf 77,11 USD), Monster Beverage (+ 7,48 Prozent auf 56,60 USD), Sirius XM (+ 6,99 Prozent auf 4,98 USD), Airbnb (+ 5,82 Prozent auf 122,22 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (+ 5,66 Prozent auf 107,04 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Fortinet (-15,14 Prozent auf 48,87 USD), Atlassian A (-4,49 Prozent auf 173,26 USD), Palo Alto Networks (-3,24 Prozent auf 242,25 USD), Paychex (-1,91 Prozent auf 110,32 USD) und Diamondback Energy (-0,89 Prozent auf 161,79 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 674 163 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 2,559 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,44 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,16 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at