Aufschläge in Paris: CAC 40 steigt am Nachmittag

Am Donnerstag tendiert der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,24 Prozent höher bei 8 181,04 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,555 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,825 Prozent auf 8 228,71 Punkte an der Kurstafel, nach 8 161,41 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 229,25 Punkte, das Tagestief hingegen 8 139,52 Zähler.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der CAC 40 bereits um 0,062 Prozent. Vor einem Monat, am 21.02.2024, lag der CAC 40 noch bei 7 812,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.12.2023, wies der CAC 40 einen Stand von 7 571,40 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 21.03.2023, einen Wert von 7 112,91 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 8,63 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 229,25 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im CAC 40

Die Gewinner-Aktien im CAC 40 sind derzeit ArcelorMittal (+ 1,99 Prozent auf 24,93 EUR), STMicroelectronics (+ 1,82 Prozent auf 40,71 EUR), Stellantis (+ 1,31 Prozent auf 26,99 EUR), BNP Paribas (+ 0,94 Prozent auf 62,36 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (+ 0,87 Prozent auf 168,87 EUR). Die schwächsten CAC 40-Aktien sind hingegen Sanofi (-0,69 Prozent auf 86,95 EUR), TotalEnergies (+ 0,15 Prozent auf 63,14 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 0,28 Prozent auf 851,75 EUR), Kering (+ 0,65 Prozent auf 369,86 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (+ 0,87 Prozent auf 168,87 EUR).

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 3 907 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 429,124 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,72 Prozent, die höchste im Index.

