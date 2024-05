Aufschläge in Wien: Anleger lassen ATX schlussendlich steigen

Der ATX machte am Freitagabend Gewinne.

Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 1,00 Prozent stärker bei 3 688,37 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 117,956 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,001 Prozent höher bei 3 651,81 Punkten, nach 3 651,78 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 3 649,03 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 688,37 Zähler.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der ATX bereits um 1,57 Prozent zurück. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wurde der ATX mit 3 560,42 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, wies der ATX einen Stand von 3 348,13 Punkten auf. Der ATX erreichte am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, einen Stand von 3 042,61 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,10 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 777,78 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 305,62 Zählern.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Verbund (+ 2,23 Prozent auf 75,80 EUR), voestalpine (+ 2,13 Prozent auf 26,86 EUR), OMV (+ 1,94 Prozent auf 46,24 EUR), Telekom Austria (+ 1,76 Prozent auf 8,69 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,28 Prozent auf 45,10 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil AT S (AT&S) (-2,03 Prozent auf 21,24 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,38 Prozent auf 114,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,01 Prozent auf 39,10 EUR), Raiffeisen (-0,53 Prozent auf 16,92 EUR) und Wienerberger (-0,12 Prozent auf 34,50 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 145 923 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX mit 25,639 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,29 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at