Aufschläge in Wien: Schlussendlich Gewinne im ATX

Kaum bewegt zeigte sich der ATX am Montag.

Schlussendlich schloss der ATX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 3 694,81 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 119,939 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,001 Prozent fester bei 3 689,75 Punkten, nach 3 689,71 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 3 701,44 Punkte, das Tagestief hingegen 3 682,60 Zähler.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 26.07.2024, wies der ATX 3 671,77 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bei 3 747,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, den Wert von 3 098,91 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,29 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 3,87 Prozent auf 32,20 EUR), OMV (+ 1,44 Prozent auf 39,50 EUR), Verbund (+ 1,10 Prozent auf 78,20 EUR), Erste Group Bank (+ 0,70 Prozent auf 48,67 EUR) und voestalpine (+ 0,55 Prozent auf 21,94 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Mayr-Melnhof Karton (-4,74 Prozent auf 98,50 EUR), Lenzing (-1,42 Prozent auf 31,35 EUR), Vienna Insurance (-1,14 Prozent auf 30,40 EUR), BAWAG (-1,09 Prozent auf 68,00 EUR) und Telekom Austria (-0,68 Prozent auf 8,77 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die CA Immobilien-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 559 625 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,873 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,69 Prozent die höchste Dividendenrendite.

