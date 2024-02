Aufschläge in Zürich: SLI mittags fester

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,53 Prozent höher bei 1 843,05 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,099 Prozent fester bei 1 835,15 Punkten in den Handel, nach 1 833,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 835,15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 844,01 Punkten verzeichnete.

SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 2,11 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 16.01.2024, einen Wert von 1 769,54 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.11.2023, stand der SLI noch bei 1 689,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.02.2023, betrug der SLI-Kurs 1 778,99 Punkte.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 4,51 Prozent. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 844,01 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Sika (+ 4,25 Prozent auf 257,80 CHF), Swatch (I) (+ 3,38 Prozent auf 220,10 CHF), Sandoz (+ 2,22 Prozent auf 28,98 CHF), Geberit (+ 1,70 Prozent auf 514,40 CHF) und Holcim (+ 1,53 Prozent auf 67,64 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Temenos (-6,64 Prozent auf 59,32 CHF), Swiss Re (-2,51 Prozent auf 101,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,77 Prozent auf 282,60 CHF), Logitech (-0,75 Prozent auf 76,76 CHF) und Nestlé (-0,34 Prozent auf 97,78 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 585 007 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 267,292 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,07 erwartet. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,37 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at