Aufschläge in Zürich: SPI beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen

Am zweiten Tag der Woche hielten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Am Dienstag ging der SPI den Handel nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 15 986,37 Punkten aus dem Dienstagshandel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,973 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,048 Prozent tiefer bei 15 974,83 Punkten in den Dienstagshandel, nach 15 982,52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 040,59 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 15 935,93 Punkten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, lag der SPI-Kurs bei 15 093,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2024, wies der SPI einen Wert von 14 927,02 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, stand der SPI bei 15 075,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,72 Prozent aufwärts. 16 093,81 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Arundel (+ 6,86 Prozent auf 0,22 CHF), Compagnie Financiere Tradition (+ 5,66 Prozent auf 140,00 CHF), Peach Property Group (+ 5,18 Prozent auf 8,94 CHF), Burckhardt Compression (+ 3,97 Prozent auf 629,00 CHF) und HOCHDORF (+ 3,91 Prozent auf 7,98 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Idorsia (-10,72 Prozent auf 2,37 CHF), SHL Telemedicine (-9,62 Prozent auf 4,70 CHF), Meyer Burger (-8,42 Prozent auf 0,01 CHF), DocMorris (-7,16 Prozent auf 62,25 CHF) und ASMALLWORLD (-6,88 Prozent auf 1,49 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 217 653 818 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 249,787 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Die Talenthouse-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,17 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at