Pluszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester

Der SLI verbuchte im SIX-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0,23 Prozent auf 2 143,31 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,249 Prozent schwächer bei 2 133,03 Punkten in den Handel, nach 2 138,36 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Dienstag bei 2 146,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 133,03 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 078,70 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, bei 1 978,93 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 30.12.2024, den Stand von 1 917,12 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 11,54 Prozent. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 146,66 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell UBS (+ 0,90 Prozent auf 36,96 CHF), Richemont (+ 0,85 Prozent auf 172,05 CHF), ams-OSRAM (+ 0,83 Prozent auf 7,85 CHF), Adecco SA (+ 0,52 Prozent auf 23,12 CHF) und Geberit (+ 0,52 Prozent auf 619,60 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Alcon (-0,35 Prozent auf 63,28 CHF), Lindt (-0,34 Prozent auf 11 590,00 CHF), Novartis (-0,27 Prozent auf 109,60 CHF), Sonova (-0,14 Prozent auf 207,10 CHF) und Logitech (-0,07 Prozent auf 81,54 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 262 744 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 282,586 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,89 Prozent, die höchste im Index.

