Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Index-Bewegung
|
30.12.2025 17:59:05
Pluszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester
Der SLI verbuchte im SIX-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0,23 Prozent auf 2 143,31 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,249 Prozent schwächer bei 2 133,03 Punkten in den Handel, nach 2 138,36 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag am Dienstag bei 2 146,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 133,03 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 078,70 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, bei 1 978,93 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 30.12.2024, den Stand von 1 917,12 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 11,54 Prozent. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 146,66 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell UBS (+ 0,90 Prozent auf 36,96 CHF), Richemont (+ 0,85 Prozent auf 172,05 CHF), ams-OSRAM (+ 0,83 Prozent auf 7,85 CHF), Adecco SA (+ 0,52 Prozent auf 23,12 CHF) und Geberit (+ 0,52 Prozent auf 619,60 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Alcon (-0,35 Prozent auf 63,28 CHF), Lindt (-0,34 Prozent auf 11 590,00 CHF), Novartis (-0,27 Prozent auf 109,60 CHF), Sonova (-0,14 Prozent auf 207,10 CHF) und Logitech (-0,07 Prozent auf 81,54 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 262 744 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 282,586 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SLI-Titel
In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,89 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)mehr Nachrichten
|
30.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börsianer warten auf Impulse: SLI pendelt um Schlusskurs des Vortages (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börse Zürich in Rot: SLI schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
29.12.25
|SLI-Handel aktuell: So bewegt sich der SLI mittags (finanzen.at)
|
29.12.25
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lindt von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.12.25
|Aufschläge in Zürich: SLI bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
23.12.25
|Gute Stimmung in Zürich: SLI schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
23.12.25
|SLI-Handel aktuell: SLI-Börsianer greifen zu (finanzen.at)