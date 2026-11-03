Adient Aktie
WKN DE: A2AT0H / ISIN: IE00BD845X29
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Adient legt Quartalsergebnis vor
Adient wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,650 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Adient noch 0,220 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,29 Prozent auf 3,60 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 10 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,01 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,390 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 15,03 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 14,54 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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