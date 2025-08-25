Ausblick: American Woodmark legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

American Woodmark wird am 26.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.07.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 8,73 Prozent auf 419,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 459,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,98 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,50 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,66 Milliarden USD, gegenüber 1,71 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at