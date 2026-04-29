Ausblick: Arthur J Gallagher präsentiert Quartalsergebnisse

Arthur J Gallagher stellt am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 22 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,43 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Arthur J Gallagher noch 2,72 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 26,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,73 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,73 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 23 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,23 USD, gegenüber 5,74 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 16,78 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 13,94 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at