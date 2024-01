Ausblick: Associated Banc-Corp verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Associated Banc-Corp wird am 25.01.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal offenlegen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,519 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,713 USD erwirtschaftet worden.

Associated Banc-Corp soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 324,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 350,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,27 USD, gegenüber 2,39 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1,31 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,24 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at