Ausblick: Axon Enterprise vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Axon Enterprise wird am 27.02.2024 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2023 abgelaufen ist.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,854 USD aus. Im letzten Jahr hatte Axon Enterprise einen Gewinn von 0,700 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 420,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 25,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 336,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,86 USD im Vergleich zu 2,07 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 1,55 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,19 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at