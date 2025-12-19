Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Plus

Letztendlich wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Freitag legte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 1,31 Prozent auf 25 346,18 Punkte zu. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,511 Prozent auf 25 147,30 Punkte an der Kurstafel, nach 25 019,37 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 25 354,82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 134,26 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,026 Prozent. Vor einem Monat, am 19.11.2025, wies der NASDAQ 100 24 640,52 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 626,25 Punkten auf. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, bei 21 110,51 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 20,84 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Micron Technology (+ 6,99 Prozent auf 265,92 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,15 Prozent auf 213,43 USD), Axon Enterprise (+ 5,49 Prozent auf 594,20 USD), Lam Research (+ 4,60 Prozent auf 172,27 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,16 Prozent auf 164,82 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen lululemon athletica (-2,63 Prozent auf 209,45 USD), Atlassian (-2,38 Prozent auf 161,07 USD), Align Technology (-2,32 Prozent auf 157,69 USD), Comcast (-2,31 Prozent auf 29,57 USD) und T-Mobile US (-1,77 Prozent auf 196,73 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 116 783 025 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,548 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

