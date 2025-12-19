Börse New York in Grün: NASDAQ 100 nachmittags freundlich

Um 20:01 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,21 Prozent nach oben auf 25 321,29 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,511 Prozent stärker bei 25 147,30 Punkten, nach 25 019,37 Punkten am Vortag.

Bei 25 354,75 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 134,26 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 0,125 Prozent. Vor einem Monat, am 19.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 640,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 626,25 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 19.12.2024, einen Stand von 21 110,51 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 20,72 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Micron Technology (+ 7,30 Prozent auf 266,70 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,14 Prozent auf 213,41 USD), PDD (+ 4,65 Prozent auf 110,71 USD), Lam Research (+ 4,28 Prozent auf 171,75 USD) und Axon Enterprise (+ 4,23 Prozent auf 587,11 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil lululemon athletica (-2,86 Prozent auf 208,95 USD), Align Technology (-1,81 Prozent auf 158,51 USD), Comcast (-1,68 Prozent auf 29,76 USD), Atlassian (-1,29 Prozent auf 162,87 USD) und Constellation Energy (-1,25 Prozent auf 356,55 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 39 910 633 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,548 Bio. Euro heraus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,77 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,47 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

