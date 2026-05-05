Ausblick: CF Industries legt Quartalsergebnis vor

CF Industries wird am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,63 USD aus. Im letzten Jahr hatte CF Industries einen Gewinn von 1,85 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 10,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,84 Milliarden USD gegenüber 1,66 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

19 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,54 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 8,97 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,82 Milliarden USD, gegenüber 7,08 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at