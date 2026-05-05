CF Industries Holdings Aktie
WKN: A0ES9N / ISIN: US1252691001
|
05.05.2026 07:01:06
Ausblick: CF Industries legt Quartalsergebnis vor
CF Industries wird am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,63 USD aus. Im letzten Jahr hatte CF Industries einen Gewinn von 1,85 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 10,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,84 Milliarden USD gegenüber 1,66 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
19 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,54 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 8,97 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,82 Milliarden USD, gegenüber 7,08 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CF Industries Holdings Inc
|
07:01
|Ausblick: CF Industries legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.04.26
|S&P 500-Titel CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CF Industries von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
29.04.26
|S&P 500-Wert CF Industries-Aktie: Diese Dividende können CF Industries- Aktionäre erwarten (finanzen.at)
|
23.04.26
|S&P 500-Wert CF Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CF Industries von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: CF Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
17.04.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
17.04.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 verbucht am Freitagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
17.04.26
|Aufschläge in New York: Börsianer lassen S&P 500 am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu CF Industries Holdings Inc
Aktien in diesem Artikel
|CF Industries Holdings Inc
|107,70
|0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHandel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.