Check Point Software Aktie

Check Point Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Check Point Software-Investmentbeispiel 19.12.2025 10:03:56

NASDAQ Composite Index-Titel Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Check Point Software von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Check Point Software-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 19.12.2020 wurde das Check Point Software-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 122,25 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,180 Check Point Software-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.12.2025 auf 188,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 537,83 USD wert. Mit einer Performance von +53,78 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Check Point Software eine Börsenbewertung in Höhe von 20,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Check Point Software Ltd.mehr Nachrichten