NASDAQ Composite Index-Titel Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Check Point Software von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Check Point Software-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 19.12.2020 wurde das Check Point Software-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 122,25 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,180 Check Point Software-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.12.2025 auf 188,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 537,83 USD wert. Mit einer Performance von +53,78 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Check Point Software eine Börsenbewertung in Höhe von 20,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at