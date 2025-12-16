DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|Hochrechnung
|
16.12.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte eine DexCom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 16.12.2020 wurde die DexCom-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die DexCom-Anteile bei 88,09 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die DexCom-Aktie investierten, hätten nun 11,352 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des DexCom-Papiers auf 65,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 746,19 USD wert. Mit einer Performance von -25,38 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von DexCom betrug jüngst 26,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Aktien in diesem Artikel
|DexCom Inc.
|56,04
|-1,70%
