Ausblick: DR Horton legt Quartalsergebnis vor

DR Horton präsentiert in der am 21.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,97 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte DR Horton 3,36 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll DR Horton mit einem Umsatz von insgesamt 9,10 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,41 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,60 USD aus. Im Vorjahr waren 11,57 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 33,47 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 34,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at