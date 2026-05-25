Ausblick: Elbit Systems präsentiert Quartalsergebnisse

Elbit Systems präsentiert am 26.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,98 USD gegenüber 8,49 ILS im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 2,14 Milliarden USD betragen, verglichen mit 6,85 Milliarden ILS im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 14,09 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 39,29 ILS je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9,09 Milliarden USD, gegenüber 27,38 Milliarden ILS im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at