IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor 3 Jahren eingefahren

Das Endesa-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Endesa-Papier an diesem Tag 17,84 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,607 Endesa-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.12.2025 173,98 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31,03 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 73,98 Prozent angewachsen.

Endesa wurde jüngst mit einem Börsenwert von 31,88 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at