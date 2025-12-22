NASDAQ Composite Index-Papier EXACT Sciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in EXACT Sciences von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in EXACT Sciences-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das EXACT Sciences-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das EXACT Sciences-Papier letztlich bei 59,40 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,684 EXACT Sciences-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 171,41 USD, da sich der Wert eines EXACT Sciences-Papiers am 19.12.2025 auf 101,82 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +71,41 Prozent.

Zuletzt ergab sich für EXACT Sciences eine Börsenbewertung in Höhe von 19,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at