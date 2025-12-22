Montagshandel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich fester

Heute zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,52 Prozent höher bei 23 428,83 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,613 Prozent höher bei 23 450,53 Punkten in den Montagshandel, nach 23 307,62 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 362,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 23 476,50 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 22 273,08 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, bei 22 788,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, einen Stand von 19 572,60 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 21,51 Prozent. 24 019,99 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Comtech Telecommunications (+ 16,12 Prozent auf 3,89 USD), Nissan Motor (+ 5,42 Prozent auf 2,63 USD), BlackBerry (+ 4,77 Prozent auf 3,95 USD), Amtech Systems (+ 4,59 Prozent auf 12,76 USD) und Exelixis (+ 4,27 Prozent auf 46,19 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Americas Car-Mart (-6,69 Prozent auf 25,12 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-5,56 Prozent auf 3,91 USD), Infosys (-5,24 Prozent auf 19,16 USD), Ceragon Networks (-4,21 Prozent auf 2,05 USD) und Park-Ohio (-4,17 Prozent auf 21,61 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 33 837 074 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,751 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Cogent Communications-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at