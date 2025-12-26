NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expedia-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Expedia-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Expedia-Papier an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Expedia-Aktie letztlich bei 86,43 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Expedia-Papier investiert hätte, hätte er nun 11,570 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 315,63 USD, da sich der Wert eines Expedia-Papiers am 24.12.2025 auf 286,57 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 231,56 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Expedia belief sich zuletzt auf 35,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at