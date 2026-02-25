Ausblick: Fluidra legt Quartalsergebnis vor

Fluidra öffnet am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,204 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,080 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 4,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 485,2 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 464,6 Millionen EUR umgesetzt.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie, gegenüber 0,730 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 2,20 Milliarden EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,14 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at