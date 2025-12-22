Fluidra Aktie
IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fluidra von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Fluidra-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 24,00 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fluidra-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 416,667 Fluidra-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 19.12.2025 9 725,00 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 23,34 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 2,75 Prozent.
Alle Fluidra-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
