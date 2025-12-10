Flushing Financial Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Flushing Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Flushing Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Flushing Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16,08 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6,219 Flushing Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Flushing Financial-Anteile wären am 09.12.2025 102,74 USD wert, da der Schlussstand 16,52 USD betrug. Damit wäre die Investition um 2,74 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Flushing Financial belief sich zuletzt auf 567,38 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
