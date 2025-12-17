NASDAQ Composite Index-Papier Flushing Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Flushing Financial von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Flushing Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde die Flushing Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 21,61 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Flushing Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 46,275 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Flushing Financial-Aktie auf 17,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 803,33 USD wert. Damit wäre die Investition um 19,67 Prozent gesunken.

Flushing Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 585,86 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at