Ausblick: Geron präsentiert Quartalsergebnisse

Geron präsentiert in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Geron im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,040 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Geron in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,06 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 50,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 47,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,100 USD, gegenüber -0,270 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 186,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 77,0 Millionen USD generiert wurden.

