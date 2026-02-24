Geron Aktie
WKN: 902213 / ISIN: US3741631036
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: Geron präsentiert Quartalsergebnisse
Geron präsentiert in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Geron im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,040 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Geron in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,06 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 50,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 47,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,100 USD, gegenüber -0,270 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 186,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 77,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Geron Corp.
|
07:01
|Ausblick: Geron präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
20.02.26
|Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite steigen (finanzen.at)
|
18.02.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
18.02.26