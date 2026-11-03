Geron Aktie
WKN: 902213 / ISIN: US3741631036
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Geron legt Quartalsergebnis vor
Geron lädt am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,008 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 73,33 Prozent erhöht. Damals waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Geron soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 60,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,045 USD, gegenüber -0,130 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 235,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 183,9 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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