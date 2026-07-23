Ausblick: HCA legt Quartalsergebnis vor

HCA veröffentlicht am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 7,56 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte HCA ein EPS von 6,83 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 20 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 19,76 Milliarden USD – ein Plus von 6,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HCA 18,61 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 23 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 30,00 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 28,33 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 78,47 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 75,60 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at