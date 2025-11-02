IDEXX Laboratories Aktie

IDEXX Laboratories Aktie

WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046

02.11.2025 07:01:06

Ausblick: IDEXX Laboratories zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

IDEXX Laboratories wird am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,14 USD je Aktie gegenüber 2,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,01 Prozent auf 1,07 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 975,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,62 USD aus. Im Vorjahr waren 10,67 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 4,24 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,90 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

