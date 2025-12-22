NASDAQ Composite Index-Wert IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in IDEXX Laboratories von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen IDEXX Laboratories-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades IDEXX Laboratories-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der IDEXX Laboratories-Anteile betrug an diesem Tag 499,15 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,200 IDEXX Laboratories-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.12.2025 auf 700,34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140,31 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,31 Prozent erhöht.

IDEXX Laboratories wurde am Markt mit 56,10 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at