WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000

Erwartungen im Überblick 12.11.2025 23:25:00

Ausblick: JOST Werke veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: JOST Werke veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende JOST Werke-Bilanz.

JOST Werke wird am 13.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,550 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 53,24 Prozent auf 377,4 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 246,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,69 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,53 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,53 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,07 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

