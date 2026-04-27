Kimberly-Clark Aktie
WKN: 855178 / ISIN: US4943681035
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Kimberly-Clark legt Quartalsergebnis vor
Kimberly-Clark äußert sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,93 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kimberly-Clark noch 1,70 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 15,59 Prozent auf 4,09 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark noch 4,84 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,49 USD im Vergleich zu 6,07 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 17,42 Milliarden USD, gegenüber 16,45 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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