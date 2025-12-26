Landstar System Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Landstar System-Aktie: So viel Verlust hätte eine Landstar System-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Landstar System-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 166,46 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Landstar System-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,601 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 86,89 USD, da sich der Wert eines Landstar System-Anteils am 24.12.2025 auf 144,64 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13,11 Prozent verringert.
Der Landstar System-Wert an der Börse wurde auf 4,97 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
