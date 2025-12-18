Ligand Pharmaceuticals Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ligand Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Ligand Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 82,06 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 1,219 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.12.2025 237,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 194,59 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 137,12 Prozent gesteigert.
Ligand Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
