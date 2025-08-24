Molecular Partners Aktie
WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097
|
24.08.2025 07:01:06
Ausblick: Molecular Partners stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Molecular Partners gibt am 25.08.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,415 CHF je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,460 CHF je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Molecular Partners nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen CHF umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 100 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,6 Millionen CHF umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,640 CHF im Vergleich zu -1,590 CHF im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 0,7 Millionen CHF, gegenüber 5,0 Millionen CHF ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Molecular Partners AGmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Molecular Partners stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
18.08.25
|SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Molecular Partners von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
13.08.25
|SPI aktuell: SPI am Mittwochmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12.08.25
|Dienstagshandel in Zürich: SPI liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
12.08.25
|Zurückhaltung in Zürich: SPI fällt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
12.08.25
|Aufschläge in Zürich: Zum Start Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
11.08.25
|SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Molecular Partners-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
10.08.25
|Erste Schätzungen: Molecular Partners legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Molecular Partners AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Molecular Partners AG
|3,09
|2,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerPowell-Rede im Blick: Dow klettert auf Rekordhoch -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt fester -- China-Börsen letztlich höher - Nikkei 225 endet knapp fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am letzten Handelstag der Woche etwas leichter, während sich der deutsche Leitindex in die Gewinnzone vorkämpfte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenende mit einer freundlichen Tendenz. Die asiatischen Indizes bewegten sich am Freitag aufwärts.