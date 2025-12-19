Schwacher Handel in Zürich: SPI gibt nachmittags nach

Der SPI verliert am fünften Tag der Woche an Boden.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,23 Prozent schwächer bei 18 014,01 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,296 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SPI 0,060 Prozent leichter bei 18 044,14 Punkten, nach 18 054,91 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 17 993,24 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 064,64 Zähler.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1,34 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 218,49 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, bei 16 812,63 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, bei 15 230,17 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 16,08 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 18 064,64 Punkten. Bei 14 361,69 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Xlife Sciences (+ 8,02 Prozent auf 22,90 CHF), StarragTornos (+ 7,07 Prozent auf 30,30 CHF), Orior (+ 5,92 Prozent auf 13,24 CHF), GAM (+ 5,20 Prozent auf 0,14 CHF) und Molecular Partners (+ 5,06 Prozent auf 3,53 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen ASMALLWORLD (-10,24 Prozent auf 0,57 CHF), Schweiter Technologies (-9,11 Prozent auf 249,50 CHF), Evolva (-6,00 Prozent auf 0,75 CHF), SHL Telemedicine (-5,50 Prozent auf 1,03 CHF) und Curatis (-2,95 Prozent auf 11,50 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 5 239 574 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 279,746 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,72 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at