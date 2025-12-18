NASDAQ Composite Index-Wert Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Monro Muffler Brake-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Monro Muffler Brake Aktie
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Monro Muffler Brake-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Monro Muffler Brake-Papier bei 24,88 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,193 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.12.2025 auf 21,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 861,74 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 13,83 Prozent gleich.
Monro Muffler Brake wurde am Markt mit 622,78 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
