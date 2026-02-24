OraSure Technologies Aktie
WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: OraSure Technologies legt Quartalsergebnis vor
OraSure Technologies gibt am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,205 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 26,4 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 29,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 37,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,865 USD, gegenüber -0,260 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 114,7 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 185,8 Millionen USD generiert worden waren.
