Marktbericht 19.11.2025 09:29:14

Optimismus in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsstart zu

Optimismus in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsstart zu

Der SDAX hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,13 Prozent stärker bei 15 828,78 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 80,106 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,083 Prozent auf 15 794,65 Punkte an der Kurstafel, nach 15 807,72 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 15 861,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 794,65 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 1,96 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, stand der SDAX bei 16 719,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2025, lag der SDAX noch bei 17 150,95 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, bei 13 271,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 13,98 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 206,72 Punkten. 13 183,63 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 6,73 Prozent auf 32,68 EUR), Hypoport SE (+ 4,81 Prozent auf 109,00 EUR), Formycon (+ 2,46) Prozent auf 22,90 EUR), Medios (+ 1,43 Prozent auf 14,16 EUR) und Mutares (+ 1,37 Prozent auf 25,90 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Verve Group (-4,49 Prozent auf 1,60 EUR), NORMA Group SE (-1,55 Prozent auf 12,68 EUR), Nagarro SE (-1,55 Prozent auf 63,50 EUR), Eckert Ziegler (-1,26 Prozent auf 15,64 EUR) und PATRIZIA SE (-1,07 Prozent auf 7,38 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Verve Group-Aktie. 117 712 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 6,146 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,76 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu SDAX-Aktien
Marktkapitalisierungen im Überblick
Zum SDAX-Chart

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

17.11.25 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 PATRIZIA Buy Warburg Research
10.11.25 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.25 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

BVB (Borussia Dortmund) 3,28 0,46% BVB (Borussia Dortmund)
Eckert & Ziegler 15,61 1,04% Eckert & Ziegler
Formycon AG 23,40 0,86% Formycon AG
Hypoport SE 120,60 1,17% Hypoport SE
Medios AG 14,24 0,85% Medios AG
Mutares 26,00 0,58% Mutares
Nagarro SE 65,25 0,31% Nagarro SE
NORMA Group SE 12,82 0,63% NORMA Group SE
PATRIZIA SE 7,41 0,95% PATRIZIA SE
Schaeffler AG 6,46 0,94% Schaeffler AG
SMA Solar AG 35,46 1,43% SMA Solar AG
Verve Group 1,63 0,43% Verve Group

Indizes in diesem Artikel

SDAX 15 955,60 0,94%

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

