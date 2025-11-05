PATRIZIA Aktie


05.11.2025 10:01:46

PATRIZIA SE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Patrizia mit einem Kursziel von 10,40 Euro auf "Buy" belassen. Langsamer und holpriger laufe es beim Immobilienunternehmen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
Unternehmen:
PATRIZIA SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
10,40 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
7,18 € 		Abst. Kursziel*:
44,85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41,69%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

