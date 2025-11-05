PATRIZIA Aktie
|7,34EUR
|0,19EUR
|2,66%
WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3
05.11.2025 10:01:46
PATRIZIA SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Patrizia mit einem Kursziel von 10,40 Euro auf "Buy" belassen. Langsamer und holpriger laufe es beim Immobilienunternehmen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
|
Unternehmen:
PATRIZIA SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
10,40 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7,18 €
|
Abst. Kursziel*:
44,85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,69%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
