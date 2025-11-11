PATRIZIA Aktie
PATRIZIA-Aktie fester: Ausblick für 2025 verbessert
Allerdings laufe es mit Blick auf das eingeworbene Eigenkapital schlechter als gedacht und auch die Investmentaktivitäten für Kunden seien geringer, hieß es. Hinzu kämen Wechselkurseffekte. Daher rechnet der Vorstand für 2025 nun mit einem verwalteten Vermögen von 56 bis 60 Milliarden Euro, statt mit 58 bis 62 Milliarden.
Der Aktienkurs zog auf die Nachrichten hin zunächst deutlicher an, fiel dann aber wieder zurück auf ein Plus von noch 0,1 Prozent.
In den ersten neun Monaten des Jahres vervielfachte sich der operative Gewinn den Angaben zufolge auf 44,6 Millionen Euro; das entspricht einer Marge von 22,1 Prozent. Das verwaltete Vermögen lag Ende September bei 56,3 Milliarden Euro. Das ist etwas mehr als drei Monate zuvor, aber etwas weniger als Ende 2024.
Via XETRA klettert die PATRIZIA-Aktie zeitweise um 1,25 Prozent auf 7,27 Euro.
