Ausblick: Paychex vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Paychex wird am 19.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

15 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,23 USD aus. Im letzten Jahr hatte Paychex einen Gewinn von 1,14 USD je Aktie eingefahren.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 17,95 Prozent auf 1,55 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,46 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,58 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 6,53 Milliarden USD, gegenüber 5,57 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at