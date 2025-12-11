NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Paychex von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Paychex gewesen.

Am 11.12.2022 wurden Paychex-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Paychex-Aktie letztlich bei 119,51 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Paychex-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,837 Paychex-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Paychex-Papiers auf 112,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,45 USD wert. Damit wäre die Investition 5,55 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Paychex zuletzt 40,71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at