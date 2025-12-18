Gewinne in New York: NASDAQ Composite im Aufwind

Der NASDAQ Composite klettert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 1,89 Prozent auf 23 121,85 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 1,40 Prozent auf 23 012,06 Punkte an der Kurstafel, nach 22 693,32 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 23 149,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22 906,23 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 0,892 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 18.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22 432,85 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 18.09.2025, mit 22 470,73 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 18.12.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 19 392,69 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 19,92 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Zählern.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Comtech Telecommunications (+ 12,28 Prozent auf 3,20 USD), AXT (+ 11,41 Prozent auf 13,77 USD), TTM Technologies (+ 7,62 Prozent auf 66,27 USD), Geospace Technologies (+ 6,60 Prozent auf 15,74 USD) und Ballard Power (+ 6,52 Prozent auf 2,70 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Geron (-3,21 Prozent auf 1,36 USD), Roivant Sciences (-2,95 Prozent auf 22,03 USD), Ultralife Batteries (-2,37 Prozent auf 5,77 USD), Patterson-UTI Energy (-2,35 Prozent auf 5,81 USD) und Paychex (-1,69 Prozent auf 114,73 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 16 609 852 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,677 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,48 Prozent bei der Cogent Communications-Aktie zu erwarten.

