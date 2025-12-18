NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Paychex-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Paychex-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden Paychex-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Paychex-Anteile bei 96,92 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Paychex-Aktie investiert, befänden sich nun 10,318 Paychex-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.12.2025 1 204,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 116,70 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +20,41 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Paychex belief sich zuletzt auf 41,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at