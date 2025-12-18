Paychex Aktie
WKN: 868284 / ISIN: US7043261079
|Rentables Paychex-Investment?
|
18.12.2025 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Paychex-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Paychex-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Paychex-Anteile bei 96,92 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Paychex-Aktie investiert, befänden sich nun 10,318 Paychex-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.12.2025 1 204,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 116,70 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +20,41 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Paychex belief sich zuletzt auf 41,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
