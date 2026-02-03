Ausblick: PC Connection legt Quartalsergebnis vor

PC Connection wird am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,860 USD aus. Im letzten Jahr hatte PC Connection einen Gewinn von 0,780 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll PC Connection 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 735,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte PC Connection 708,9 Millionen USD umsetzen können.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,40 USD, gegenüber 3,29 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 2,91 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,80 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

